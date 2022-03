In het noorden kan eerst lokaal bewolking voorkomen, maar daarna wordt het in het hele land een zonnige lentedag, met temperaturen tussen de 13 en 18 graden. Het KNMI heeft voor vrijdagochtend wel code geel uitgegeven wegens dichte mist in het noorden en oosten van het land.

Het KNMI adviseert weggebruikers de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. "Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden", aldus het KNMI.

Als de zon schijnt, stijgt de temperatuur in het noorden en op de Waddeneilanden tot 13 of 14 graden, maar bij eventuele bewolking of mist is het slechts een graad of 4. De wind is matig van kracht en komt uit het noorden tot noordoosten.

Later op de dag kunnen mist en lage bewolking de noordelijke kustprovincies opnieuw binnendringen. In het grootste deel van het land is het eerst helder. Later kan regionaal mist ontstaan. De temperatuur daalt in de nacht naar 5 graden aan zee en naar 0 graden in Oost-Nederland.