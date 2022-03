Meerdere ministeries bereiden zich voor op een grote vluchtelingencrisis, waarbij het komende half jaar mogelijk honderdduizenden Oekraïners moeten worden opgevangen. Een van de mogelijkheden is om Oekraïense vluchtelingen onder te brengen in 'vluchtelingendorpen', meldt NRC.

In een inventarisatie die in het bezit is van de krant, wordt de mogelijkheid genoemd voor vluchtelingendorpen. Onder meer de politie, Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zijn voor deze inventarisatie geraadpleegd.

Staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel, VVD) schreef vorige week al aan de Tweede Kamer dat ook Nederland rekening houdt met een "langdurige situatie waarin de opvang van mensen uit Oekraïne in ruime mate groter wordt". In de inventarisatie, waarin meer details staan dan in de Kamerbrief, staat dat Oekraïners in een vluchtelingendorp de politie zouden kunnen assisteren met de handhaving van de openbare orde als "zelforganisatie". Het Rode Kruis kan 100.000 'burgervrijwilligers' mobiliseren om te helpen, aldus het document.