450 eerstejaarsstudenten van het Utrechtse Studentencorps (USC en UVSV) hebben voortijdig hun wintersportvakantie in het Zuid-Franse Risoul afgebroken. De aanleiding was dat zeker negen studenten twee avonden achter elkaar met een onbekende oorzaak onwel zijn geworden. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis.

Drie dagen na vertrek uit Nederland kwamen de eerste meldingen binnen bij het bestuur van het corps. Studenten zouden onwel zijn geworden tijdens de après-ski. Van de vijf personen die klachten kregen, moesten er drie naar het ziekenhuis. De klachten varieerden van spontaan door de benen zakken, hevig trillen en paniekaanvallen tot geheugenverlies op korte termijn. "Zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor was", aldus het bestuur.

Het bestuur zegt de volgende dag extra gidsen, beveiligers en zeven bestuursleden te hebben ingeschakeld. Toch kwamen er woensdagavond weer vier meldingen van leden met dezelfde klachten. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Onder de slachtoffers zijn zowel vrouwen als mannen. "Ongeveer half om half", zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. Ook zouden er nog meer studenten voor de zekerheid naar het ziekenhuis gegaan zijn. Iedereen is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Wantrouwen jegens bar die ontkent betrokken te zijn

De wintersportvakantie kwam met de onregelmatigheden tot een einde, "mede om het aantal ziekenhuisopnames en de onduidelijkheid van de oorzaak van het onwel worden", schrijft het bestuur in een interne brief. Bovendien zou een deel van de groep zich niet langer op zijn gemak voelen. In het dorp en zou er "veel wantrouwen" zijn jegens de bewaking, het barpersoneel van bar La Grotte du Yeti en andere groepen vakantiegangers.

La Grotte du Yeti wordt in verband gebracht met de ziekteverschijnselen. Daar zou GHB in drankjes zijn beland, zo gingen de verdenkingen. De kroeg stelt in een verklaring dat het onterecht beschuldigd wordt van betrokkenheid. La Grotte du Yeti zou uit voorzorg posters en flyers verspreid hebben om de gasten bewust te maken van gevaren vanwege "een internationale heropleving van gevallen van GHB-vergiftiging".

Verder stelt de bar dat de lokale politie nog geen enkel geval kan bevestigen van GHB-vergiftiging. Uit de resultaten van het bloedonderzoek moet in de komende dagen meer informatie komen over de oorzaak van de ziekteverschijnselen.