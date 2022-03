Dankzij de hoge temperaturen kleurt Nederland dit jaar drie weken vroeger groen dan normaal. De komende dagen barsten de bladknoppen open van witte paardenkastanjes en de wilde lijsterbessen, blijkt donderdag uit onderzoek van Wageningen University & Research. Maar door de droogte van de afgelopen weken komt niet alle natuur mee met de vroege bloei.

Vooral kruidachtige planten en bomen krijgen veel energie van de zonnige dagen. Hierdoor ontplooien hun bladeren zich. Ook de hoge temperaturen van rond de 20 graden dragen bij aan de groene opmars. Bomen die het startsein van het groenseizoen geven, zijn onder meer berken, populieren, lindes en eiken.

Bioloog en onderzoeker Arnold van Vliet ziet dat ook de fruitbomen eerder in bloei komen, wat riskant is voor de oogst. De kersen, appels of peren kunnen vorstschade oplopen, aangezien vorst ook steeds later in het seizoen voorkomt. Een ander nadeel is dat het pollenseizoen ook eerder van start is gegaan nu veel berken in bloei en blad komen.

Onderzoekers van Wageningen University & Research concluderen dat de natuur drie tot vier weken voorloopt op het ritme dat vijftig jaar geleden normaal was. "Het groenseizoen in Nederland wordt steeds langer", legt Van Vliet uit. "Dit komt ook doordat de herfst qua temperaturen steeds later begint." De bomen en struiken verliezen hun blad pas als het weer kouder wordt.

Toch oogt lang niet alle natuur zo frisgroen als het groenseizoen doet denken. Bermen en gras blijven achter bij de bloei van de bomen door de droogte van de afgelopen weken. "De toplaag van de aarde is kurkdroog", zegt Van Vliet daarover. "Dieper in de grond zit nog genoeg vocht, waardoor de bloei van de bomen niet zo snel wordt afgeremd."