De onbekende stof waardoor een Arnhemse politieagent woensdag na het inademen ervan onwel werd, blijkt een middel te zijn dat gebruikt kan worden om zelfmoord te plegen. De stof hing in een woning waar later een dode werd gevonden.

De agent is direct naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht woensdagavond na behandeling weer naar huis en maakt het naar omstandigheden goed, aldus een woordvoerder van de politie.

De bewoner van de woning aan de Fruithoeve in de Arnhemse wijk Schuytgraaf heeft het middel waarschijnlijk gebruikt om een einde aan zijn leven te maken, is uit forensisch onderzoek gebleken. De man werd dood gevonden in het huis.

De politie kreeg woensdagmorgen een melding dat iemand zichzelf iets had aangedaan in het huis. Van wie die melding kwam, is niet bekend. De politie ging met spoed naar de Fruithoeve, maar doordat de agent onwel werd duurde het een tijd voordat het stoffelijk overschot werd gevonden.

De agenten verlieten de woning meteen toen zij het zelfmoordmiddel opmerkten. Pas later gingen specialisten van brandweer en politie in beschermende pakken naar binnen. Uit voorzorg werden enkele buurwoningen ontruimd, maar volgens de politie heeft niemand gevaar gelopen. De buurtbewoners mochten 's avonds weer naar huis.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).