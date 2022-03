Sinds de uitzending YouTube-serie van BOOS waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland werd aangekaart, heeft de Inspectie van Onderwijs veel meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op middelbare scholen ontvangen. Dat bevestigt een woordvoerder donderdag aan NU.nl na berichtgeving van EenVandaag.

Vóór de uitzending van BOOS op 20 januari had de inspectie 17 meldingen gekregen. Dat aantal steeg een maand later al tot 65. "Je ziet dat de actuele aandacht voor dit thema ook zichtbaar is in onze meldingen", zegt de woordvoerder van de Inspectie van Onderwijs. Nu is dat aantal weer iets teruggezakt, voegt hij toe.

De meldingen variëren van seksueel misbruik tot intimidatie. Het gaat ook om oudere zaken. "Ik denk dat slachtoffers zich nu meer gesteund voelen en wellicht door die steun ook de kracht hebben om zich te melden", zegt vertrouwensinspecteur Joke Schuur tegen EenVandaag.

Schoolbesturen geven bij het nieuwsmedium aan dat er op de scholen wordt gesproken over het onderwerp. Een aantal daarvan onderzoeken of er een speciaal protocol moet komen.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.