De man die woensdagavond werd neergeschoten in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is later die avond aan zijn verwondingen overleden, laat de politie donderdag weten. Het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam.

Volgens de politie zat het slachtoffer samen met een groep anderen op een bankje nabij de Hunzestraat in de Rivierenbuurt. Getuigen zeggen dat de verdachte aan kwam rennen, het vuur opende op de groep en vervolgens vluchtte.

Na het schietincident werd via Burgernet een signalement van de mogelijke schutter gedeeld. Het zou gaan om een lichtgetinte man van rond de 25 jaar met zwart haar en een zwart-grijs trainingspak.

Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer het doelwit van de schutter was. Ook onderzoekt de politie of er meerdere verdachten zijn.

Het schietincident vond iets na 19.00 uur plaats en er waren kort na elkaar meerdere schoten te horen. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen op de kruising van de Kinderdijkstraat en de Uiterwaardenstraat, niet ver van het schietincident vandaan.

Een buurtbewoner die de schoten hoorde, trof de jongen aan op straat en begon direct met reanimeren. De hulpdiensten namen het later over. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar de Amsterdammer later op de avond is overleden.

Hulzen aangetroffen op plek schietincident

In eerste instantie richtte het onderzoek zich op de plek waar de man was gevonden, maar al snel werd duidelijk dat er op een andere plek was geschoten.

De technische recherche verrichte de hele avond nog onderzoek in de Hunzestraat, waarbij ook een speurhond werd ingezet. Hierbij zijn ook kogelhulzen aangetroffen.

De politie roept getuigen ertoe op zich te melden en onderzoekt camerabeelden.