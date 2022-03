De berkenbomen komen deze week tot bloei, waardoor berkenpollen dit jaar "ongewoon vroeg" in de lucht kunnen verschijnen, meldt Nature Today. Dat kan gevolgen hebben voor mensen met een berkenpollenallergie.

Door het zonnige en warme weer van de afgelopen maand komen bomen al vroeg tot bloei. Daardoor werden de afgelopen tijd niet alleen al pollen van de els gemeld, maar ook pollen van de iep, populier, es en wilg.

De berk gaat nu bloeien, en daardoor kunnen mensen met een berkenpollenallergie al klachten krijgen. "Mensen met een berkenpollenallergie raden we daarom aan tijdig met medicatie te starten", schrijven de betrokken onderzoekers. De piekperiode van de berk ligt waarschijnlijk tussen 31 maart en 18 april.

Mensen die allergisch zijn voor graspollen hoeven zich volgens de onderzoekers nog geen zorgen te maken. Het warme weer zorgt er wel voor dat het gras groeit, maar het bloeit nog niet. Wanneer de grassen precies gaan bloeien is nu nog niet te zeggen, omdat dat erg afhankelijk is van de temperatuur in april.

In februari werden hooikoortspatiënten er al voor gewaarschuwd dat er mogelijk "behoorlijk" wat pollen van de els in de lucht zouden kunnen komen. Nu blijkt dat de hoeveelheid elzenpollen dit jaar is meegevallen, waardoor mensen mogelijk minder klachten hebben ervaren dan in voorgaande jaren.