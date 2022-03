De zon schijnt volop en het waait nauwelijks waardoor het iets warmer lijkt dan de temperatuur aangeeft.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Door de zwakke wind uit het noordoosten is het in het noorden van het land net iets minder warm. Het kwik stijgt er tot maximaal 17 graden. In het midden en zuiden van het land wordt het 18 tot 19 graden.

In de middag ontstaan er wat stapelwolken, maar dat gaat niet ten koste van het zachte lenteweer. Het blijft droog.