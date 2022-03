De geplande explosie van een zeesluis in Terneuzen verliep woensdagmiddag veel heftiger dan aanvankelijk werd gedacht. Uit de omgeving kwamen meerdere schadeclaims, schrijft Omroep Zeeland. Het tweede gedeelte van de Middensluis wordt pas tot ontploffing gebracht wanneer duidelijk is wat er precies is gebeurd.

Met zo'n 13.000 kilo dynamiet werd een deel van de zeesluis in Terneuzen woensdag opgeblazen. Het merendeel van het te slopen gedeelte lag onder water. Toch was de knal tot kilometers ver te horen.

De omgevingsmanager bood zijn excuses aan voor de onverwachte overlast. Schademeldingen gaan over kapotte ruiten of schade aan een schuurtje. Volgens de omgevingsmanager is er niemand gewond geraakt.

In april wordt de andere kant van de sluis opgeblazen, is de planning. Maar eerst wil Rijkswaterstaat achterhalen waarom de explosie woensdag zo heftig was. Er was vooraf onderzoek verricht en er zijn proeven gedaan, die minder overlast voorspelden dan in de praktijk het geval was.

De sluis moet na 113 jaar plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis.