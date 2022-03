Een man is woensdagavond rond 19.05 uur neergeschoten in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.

De schietpartij vond plaats op de kruising van de Kinderdijkstraat met de Uiterwaardenstraat in Amsterdam-Zuid. Rond 19.05 uur klonken kort na elkaar meerdere schoten, aldus een NU.nl-verslaggever die ter plaatse was. Een getuige meende er zes te hebben gehoord. Tijdens de schietpartij was het buiten nog licht.

Er zijn meerdere politieagenten ter plaatse en er hangt een helikopter in de lucht. Ook was er vrij snel een auto ter plaatse van de Dienst Speciale Interventies, al bleef die niet lang.

De leeftijd van het slachtoffer is onbekend. De recherche verricht technisch onderzoek op de plek van de schietpartij.

Over de achtergrond van de schietpartij is nog niets duidelijk. Via Burgernet heeft de politie het signalement van een man gedeeld in verband met de schietpartij. Getuigen worden verzocht om zich te melden.