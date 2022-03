In een woning in Arnhem is woensdagochtend een overleden persoon aangetroffen, bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van Omroep Gelderland. Een agent, die naar het huis in de wijk Schuytgraaf kwam om hulp te verlenen, is onwel geworden door inademing van een nog onbekende stof.

De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de omgeving van het huis is afgezet. Specialisten van de brandweer en de politie onderzoeken om welke stof het gaat en of er meer slachtoffers in de woning zijn, zegt een woordvoerder van de politie.

De agent kwam de woning aan de Fruithoeve binnen na een melding in het kader van hulpverlening. Toen hij onwel werd, haalden collega's hem naar buiten.

De traumahelikopter en verschillende ambulances werden gewaarschuwd. Wie de melding heeft gedaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk is er nog iemand in het huis.

De politie onderzoekt ook het overlijden van de persoon in de woning. Ze denkt daar "langere tijd" voor nodig te hebben. Over de toestand van de agent is volgens een woordvoerder nog niets bekend.