De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei kan dit jaar weer doorgaan met publiek. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei woensdag. Ook de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei is weer openbaar toegankelijk.

De afgelopen twee jaar was Dodenherdenking op de Dam zonder publiek vanwege de geldende maatregelen rondom het coronavirus. Dit jaar is iedereen weer welkom om de herdenking in Amsterdam bij te wonen.

Tijdens de recentste herdenkingsmomenten op 4 mei waren er naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima slechts weinig mensen bij de ceremonie aanwezig.

Het jaarthema van de Nationale Dodenherdenking dit jaar is Vrijheid in verbondenheid. "De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen", aldus het comité.

Presentator en historicus Hans Goedkoop zal de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk houden. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam houdt de toespraak tijdens de herdenkingsplechtigheid op de Dam. Daarnaast vinden in plaatsen door het hele land om 20.00 uur herdenkingen plaats met twee minuten stilte.