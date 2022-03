Het aandeel van mondkapjes in het zwerfafval is de afgelopen tijd fors gestegen. Dat meldt een woordvoerder van Nederland Schoon, dat zich bezighoudt met het monitoren van zwerfafval in Nederland, aan NU.nl.

Nederland Schoon organiseert jaarlijks in maart de Landelijke Opschoondag, waar dit jaar ruim 47.000 vrijwilligers aan meededen. Zij zoeken in het hele land naar afval, monitoren wat ze vinden en geven hun bevindingen door aan Nederland Schoon. Op basis van die data, aangevuld met hun eigen onderzoek, ziet de organisatie een "opvallende stijging" in het aantal mondkapjes dat rondslingert.

"Het valt echt op hoeveel meer mondkapjes er worden gevonden. Het is inmiddels een van de meest gevonden vormen van zwerfafval", zegt woordvoerder Vincent Breedveld namens Nederland Schoon.

Mondkapjes nemen op de zwerfafvalranglijst inmiddels de vierde plaats in, achter onder meer plastic (zoals verpakkingen) en sigarettenpeuken. Vorig jaar stonden de mondkapjes nog de zevende plaats, wat duidt op een stevige toename. De volledige ranglijst wordt binnenkort gepubliceerd.

Vooral rond stations en in de buurt van tram- en bushaltes werden veel mondkapjes gevonden. In het openbaar vervoer waren mondkapjes tot woensdag nog verplicht. Inmiddels is het dragen ervan slechts een advies van het kabinet, waardoor veel mensen geneigd ze niet te dragen. De NS liet woensdag al weten dat treinreizigers nauwelijks meer mondmaskers droegen.

Meeste mondkapjes waarschijnlijk per ongeluk verloren

Sinds half februari werden mondkapjes op steeds minder plekken in Nederland verplicht. Breedveld denkt dat de versoepelingen van de coronamaatregelen hebben geleid tot nog meer mondkapjes als zwerfafval, al benadrukt hij dat het in de meeste gevallen waarschijnlijk per ongeluk gaat.

"Veruit de meeste mensen willen echt wel de moeite nemen om afval in een prullenbak te gooien. Maar rond het openbaar vervoer zijn mensen steeds bezig om dingen in en uit hun zakken en tassen te halen. Daarbij verliezen ze soms onbewust hun mondkapje, en die waaien dan weg."

Nederland Schoon roept mensen op om mondkapjes toch echt in een prullenbak te gooien. Als afval blijven ze namelijk lang liggen. "Mensen zijn terughoudend om mondkapjes en ander medisch afval op te ruimen als ze dat tegenkomen", zegt Breedveld. "Een snoeppapiertje oprapen is vaak geen probleem, maar medisch afval vindt men al gauw eng."