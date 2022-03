Onderzoekers van Amsterdam UMC, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de politie en de TU Delft hebben een nieuw rekenmodel ontwikkeld waarmee het overlijdenstijdstip van een slachtoffer van een misdrijf nauwkeuriger kan worden bepaald. De nieuwe methode kan de marge terugbrengen tot ongeveer 45 minuten, met de huidige technieken is dat zeker drie tot zes uur langer.

Het tijdstip van overlijden is cruciale informatie in een opsporingsonderzoek. Hoe nauwkeuriger het tijdstip is, hoe beter rechercheurs de alibi's van verdachten kunnen controleren. Het NFI meldt woensdag dat het nieuwe model naar verwachting rond de zomer klaar is. Dan kan ermee worden proefgedraaid.

De techniek die nu wereldwijd wordt gebruikt, is gebaseerd op een standaard lichaam met een standaard gewicht, onder omstandigheden van een standaard plaats delict. In het nieuwe model is een methode ontwikkeld om de exacte maten van het lichaam te bepalen en zo de afkoeling te voorspellen. Voor het bepalen van de lichaamstemperatuur zijn eveneens nieuwe methoden ontwikkeld, waarbij minder sporen worden vernietigd dan voorheen.

"We brengen het lichaam fotografisch in beeld, dit kan met een gewone camera of zelfs met een telefoon. De foto's kunnen rechercheurs vervolgens uploaden in een softwareprogramma dat op basis van de foto's een 3D-model van het lichaam maakt. Zo weet je de exacte maten van het lichaam," vertelt Maurice Aalders van Amsterdam UMC.

Het nieuwe model werkt goed tussen nul en 48 uur na het overlijden. Daarna neemt de betrouwbaarheid af, omdat een lichaam dan de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. De onderzoekers willen de methode nog verder ontwikkelen, om externe factoren zoals kleding nauwkeuriger te kunnen meten.