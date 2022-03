Bij de Nederlandse gemeenten zijn tot en met dinsdag 5.620 Oekraïners ingeschreven, blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kan gaan om zowel mensen die in de noodopvang zitten als mensen die zelf onderdak hebben gevonden.

Goede cijfers over het totale aantal Oekraïners in Nederland zijn niet beschikbaar, maar duidelijk is wel dat het werkelijke aantal hoger ligt. Alleen al in de opvang die de gemeenten geregeld hebben, zitten meer mensen. Volgens cijfers van dinsdag ging het daarbij om 13.000 mensen. Nieuwe cijfers worden later op woensdag verwacht.

De cijfers over het aantal geregistreerde vluchtelingen zijn gebaseerd op registraties in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit die gegevens blijkt dat dinsdag 1.340 mensen zich hebben laten inschrijven.

Voor Oekraïners die voor langere tijd in Nederland verblijven, is inschrijving in het BRP verplicht. Vanwege de omstandigheden wordt er niet gehandhaafd.

Opvanglocaties vinden kost steeds meer moeite

Het vinden van voldoende opvanglocaties voor gevluchte Oekraïners kost steeds meer moeite, zei voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandagmiddag. Zeker als de vluchtelingenstroom langer aanhoudt, wordt het "echt een uitdaging".

Momenteel zijn er nog voldoende opvangplekken. Gemeenten hebben ruimte voor bijna 25.000 vluchtelingen.