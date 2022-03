Het 17-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van het doodsteken van een 22-jarige man in het centrum van Rosmalen is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat zij zaterdag mogelijk handelde uit noodweer. Ze blijft wel verdachte in de zaak.

Eerder was ook een zestienjarig meisje opgepakt. Zij werd later weer vrijgelaten omdat zij niet had gestoken.

Het steekincident vond plaats aan de Driesprong in het centrum van Rosmalen. Op een van de terrassen ontstond rond 21.30 uur een ruzie tussen een aantal gasten. Later werd daar de 22-jarige man neergestoken.

De zus en hoogzwangere vriendin van het slachtoffer hebben aangifte van mishandeling gedaan tegen de zeventienjarige verdachte. Zij zouden al vóór de fatale steekpartij door het meisje zijn mishandeld. De zus, die ook zeventien jaar oud is, zou eerder al een conflict met de hoofdverdachte hebben gehad. Die zaterdagavond kwamen ze elkaar weer tegen en escaleerde dit tot een ruzie waarbij klappen vielen.

Volgens het OM is toen de 22-jarige man gebeld, die daarop met de auto ernaartoe is gereden en "in een kennelijk heftige gemoedstoestand" het terras op is gelopen. Uit beelden komt volgens het OM naar voren dat hij fysiek de confrontatie met de twee verdachten aanging, waarbij de jongste verdachte van haar stoel werd gegooid. De oudste hield een bestekmes vast en dat belandde tijdens de confrontatie in de borst van het slachtoffer. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Het OM zegt op dit moment ervan uit te gaan dat de zeventienjarige verdachte zich heeft willen verdedigen en niet de intentie had om de man te doden. Omdat er sprake is van een mogelijke zogenoemde noodweersituatie, is het volgens het OM gebruikelijk dat de verdachte het onderzoek in vrijheid mag afwachten.