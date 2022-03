Het registreren van Oekraïense vluchtelingen bij de gemeenten begint op gang te komen. Tot dinsdagochtend hadden 4.280 mensen zich ingeschreven bij de gemeente, in de zogenoemde Basisregistratie Personen (BRP). Alleen al op maandag schreven zich ruim duizend mensen in, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.

Cijfers over aantallen Oekraïners in Nederland zijn vooralsnog lastig te achterhalen. Dat komt doordat zij in de meeste gevallen vrij naar Nederland kunnen reizen en zich dus bijvoorbeeld niet hoeven aan te melden als asielzoeker, zoals in het verleden bij vluchtelingen meestal het geval was.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekt wel dagelijkse cijfers over mensen die bij de gemeenten worden opgevangen. Woensdag stond die teller op dertienduizend. Het totale aantal Oekraïners zal echter groter zijn.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Het is de bedoeling dat alle Oekraïners zich laten inschrijven in de BRP. Zo hoopt de overheid zicht te houden op de volledige groep, of ze nu in de noodopvang van een van de gemeenten zitten, bij vrienden of familie verblijven, al voor de Russische inval in Nederland verbleven of hier zelf een woning hebben gevonden.

Die cijfers zijn ook van belang om zaken als zorg en onderwijs goed te organiseren. Ook worden hun gegevens zo automatisch bekend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

BRP-cijfers geven geen volledig beeld

Het is niet de verwachting dat de cijfers uit het BRP snel een volledig beeld zullen geven van het aantal Oekraïners in Nederland. Registratie is verplicht als mensen hier voor langere tijd denken te verblijven, maar de regel dat mensen dat binnen vijf dagen moeten doen wordt momenteel niet gehandhaafd.

Een deel van de vluchtelingen zal zich niet meteen kunnen inschrijven, omdat niet vastgesteld kon worden dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook zij zijn dus niet terug te vinden in deze cijfers. Voor een deel van deze groep geldt dat ze wel het recht hebben om voorlopig in Nederland te mogen verblijven. Voor hun registratie wordt volgens het ministerie nog een oplossing gezocht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt vanaf deze week dagelijks cijfers over het aantal geregistreerden te kunnen verstrekken.