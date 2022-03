Veel patiënten moesten tijdens de coronacrisis lang wachten op een behandeling. Een deel van hen heeft onnodig lang gewacht, omdat ze niet wisten dat hun zorgverzekeraar kan helpen bij het vinden van een snellere plek. Dat blijkt uit een rondvraag van NU.nl.

Als je lang wacht op zorg, moet je zorgverzekeraar je helpen met kijken of je op een andere plek sneller terecht kunt als je hierom vraagt. Dit heet zorgbemiddeling.

Zorgverzekeraars konden patiënten die het afgelopen jaar vroegen om zorgbemiddeling meestal goed helpen. De patiënt moest de zorgverzekeraar dan wel bellen. Lang niet iedereen wist dat dit kon.

"Mensen bleven de afgelopen twee jaar naar ziekenhuizen gaan die veel zorg niet konden leveren door corona. Daardoor wachtten mensen vaak heel lang", vertelt gezondheidseconoom Xander Koolman.

Koolman vindt dat de overheid meer had kunnen doen om zorgbemiddeling bekender te maken. "De gezondheidsschade die is ontstaan omdat mensen lang moesten wachten, had deels voorkomen kunnen worden."

Bijna 50.000 mensen belden in 2021 wel

Vorig jaar belden bijna 50.000 mensen naar hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling, blijkt uit een rondgang van NU.nl bij zorgverzekeraars. Hoeveel mensen er in totaal lang moesten wachten is niet duidelijk, doordat dat niet centraal wordt bijgehouden.

Wel weten we dat er vorige zomer nog zo'n 170.000 tot 210.000 door corona uitgestelde operaties moesten worden ingehaald. Hoeveel dat er nu zijn, weten we niet.

Ook Linda Daniels, manager medisch specialistische zorg bij belangenvereniging Patiëntenfederatie Nederland, denkt dat tijdens de coronacrisis meer mensen sneller geholpen hadden kunnen worden als zorgbemiddeling bekender was geweest.

Mensen die belden, konden vaak veel sneller terecht

De mensen die belden voor zorgbemiddeling konden vaak goed geholpen worden. Zo wist zorgverzekeraar VGZ maar voor 10 tot 15 procent van de mensen die belden géén geschikte snellere plek vinden. Dit percentage is het afgelopen jaar niet veel veranderd.

Ook andere zorgverzekeraars geven aan dat ze veel mensen hebben kunnen helpen. Zo schreef zorgverzekeraar Menzis dat het bedrijf bij 12 procent van de verzoeken patiënten geen snellere plek kon aanbieden.

De tijd die gewonnen werd met zorgbemiddeling steeg in 2021 ook nog eens flink ten opzichte van 2019. Zo werden er bij Zilveren Kruis in 2019 per verzoek tot zorgbemiddeling gemiddeld 32 wachtdagen bespaard. In 2021 waren dat er 50. Bij zorgverzekeraar De Friesland verdubbelde het aantal bespaarde wachtdagen zelfs bijna, van 31 dagen in 2019 naar 60 dagen in 2021.

Tijdens de coronacrisis loonde zorgbemiddeling voor veel mensen dus enorm. Dit komt doordat door corona de wachttijden op veel plekken zijn toegenomen. Hierdoor was er dus ook meer winst mogelijk als iemand wel snel kon worden geholpen.

Bellen loont nog steeds

Op dit moment wachten nog steeds veel patiënten op een operatie die het afgelopen jaar is uitgesteld. Voor deze mensen loont het nog steeds om te bellen met de zorgverzekeraar. Op de ene plek kun je namelijk veel eerder terecht dan op de andere. Zorgverzekeraars kunnen daarbij helpen.

Niet iedereen zal echter geholpen kunnen worden met zorgbemiddeling. Dit was ook de afgelopen coronajaren zo. Operaties waarna een bed op de intensive care nodig is, konden vaak niet eerder worden gedaan. Ook was op sommige momenten de zorg zover afgeschaald, dat er weinig mogelijkheden waren. In die periodes vroegen ook weinig patiënten bij de zorgverzekeraars om zorgbemiddeling.