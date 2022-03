Het is dinsdag de eerste lokale warme dag van het jaar. In het Zeeuwse Westdorpe kwam het kwik uit op 20,1 graden, meldt Weerplaza. Om van een warme dag te spreken, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland 20,0 graden of warmer worden.

Van een officiële warme dag is overigens nog geen sprake. Daarvoor moet het 20 graden of warmer worden in De Bilt.

De eerste lokale warme dag valt precies twee weken eerder dan normaal. Gemiddeld over de huidige klimaatperiode van 1991 tot en met 2020 wordt de eerste 20 graden pas op 5 april gemeten.

Vorig jaar gebeurde het ook al iets eerder. Op 29 maart noteerde het Limburgse Arcen 21,9 graden. De vorige warme dag werd afgelopen najaar op 19 oktober genoteerd.

Het kwik in De Bilt bleef dit jaar tot nu toe steken op 19,6 graden. Daarmee is het de warmste 22 maart ooit gemeten in De Bilt. Het is al het tweede warmterecord van 2022. Het eerste record was op Nieuwjaarsdag.

Later op dinsdag kan in De Bilt wel de grens van 20 graden worden bereikt.