Er is volop zon op deze warme dinsdag. In het noorden wordt het 18 graden en in het zuiden loopt de temperatuur voor het eerst dit jaar op tot 20 graden - en op sommige plaatsen zelfs tot 21 graden.

's Middags dienen zich wat stapelwolken aan, maar de zon blijft overheersen. De zwakke wind uit het oosten zorgt dat het warm blijft.

Het koelt flink af in de avonduren en landinwaarts kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt.