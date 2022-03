Als gemeenten discriminatie willen tegengaan, moeten ze voorbeelden benoemen die inwoners persoonlijk raken. Dan snappen ze andere vormen van discriminatie beter. Dat zegt Movisie, een kennisinstituut op het gebied van discriminatie, tegen NU.nl.

"Een concreet voorbeeld is een schoolklas met allemaal kinderen met een migratieachtergrond", legt Movisie-onderzoeker Hanneke Felten uit. "Als je het dan hebt over discriminatie op basis van afkomst, hebben ze daar helaas allemaal ervaring mee."

"Als je vervolgens gaat praten over discriminatie op basis van seksuele voorkeur, is het dan een kleinere stap voor ze om ook die vorm van discriminatie af te keuren. Immers, ze zijn vlak daarvoor persoonlijk geraakt door discriminatie waar ze wel binding mee hebben. Dat ze zich zo beter inleven in iemand die anders is dan zijzelf, vermindert vooroordelen."

Volgens Felten werkt deze aanpak ook bij andere groepen. Het helpt volgens de onderzoeker ook om discriminatie over afkomst bij een groep witte werkende vrouwen pas te bespreken als je het met hen eerst over discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van geslacht hebt gehad.

Advies is opgesteld met subsidie van drie ministeries

De tip van Movisie komt naar aanleiding van de handreiking Geen ruimte voor discriminatie, die het kennisinstituut met subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef om gemeenten te helpen met hun aanpak van discriminatie.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale antidiscriminatiebeleid, legt Felten uit namens het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Daaronder valt bijvoorbeeld het aanpakken van racisme tegen zwarte mensen en moslims en van discriminatie op basis van seksuele voorkeur.

Niet geschikt voor aanpak institutioneel racisme

Wanneer een organisatie werkwijzen gebruikt die kunnen leiden tot racisme of als er sprake is van ingebakken vormen van racisme, heet dat institutioneel racisme. Nederland heeft sinds januari voor het eerst een coalitieakkoord dat het bestaan van ingebakken vormen van racisme en discriminatie erkent. Het kabinet wil dit zogenoemde institutioneel racisme uitbannen.

Daarvoor is de inlevingsmethode van Movisie onvoldoende, nuanceert Felten. "Institutioneel racisme speelt meer in de processen en werkwijze van organisaties. Alleen persoonlijk inleven is niet genoeg om dat uit te bannen."

"Bovendien is het erg moeilijk om basis van inleving binnen een organisatie op te staan en te zeggen: 'ho, dit is niet in de haak.' Je moet dan organisaties echt gaan doorlichten op geschreven en ongeschreven regels."