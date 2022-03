De zus en hoogzwangere vriendin van het 22-jarige slachtoffer dat zaterdagavond overleed bij een steekpartij in Rosmalen, hebben aangifte van mishandeling gedaan tegen de minderjarige verdachte die nog vastzit. Dat meldt advocaat Priya Soekhai, die de familie van het slachtoffer bijstaat.

Het fatale steekincident vond zaterdagavond op het terras van een eetgelegenheid in het Brabantse Rosmalen plaats. De politie arresteerde twee minderjarige meisjes, van zestien en zeventien jaar oud. Het zestienjarige meisje is vrijgelaten, de zeventienjarige verdachte zit nog vast.

Maandag maakt advocaat Soekhai bekend dat de zus en hoogzwangere vriendin ook aangifte doen tegen de zeventienjarige verdachte. Zij zouden al voor de fatale steekpartij door het meisje zijn mishandeld. De zus, die ook zeventien jaar oud is, zou eerder al een conflict met de verdachte hebben gehad. Zaterdagavond kwamen ze elkaar weer tegen en escaleerde dit tot een ruzie waarbij klappen vielen.

Vervolgens kwam de 22-jarige man ter plaatse, die zijn zwangere vriendin op de grond zag liggen, aldus Soekhai. Wat er na de ruzie precies gebeurde, is vooralsnog onduidelijk.

Wel is duidelijk dat de man op een gegeven moment is gestoken, waarna hij een plein overstak en bij een andere horecagelegenheid aankwam. Daar heeft ambulancepersoneel zich over de man ontfermd. Ook kwam er een traumahelikopter ter plaatse, maar dat mocht niet baten. De man overleed ter plaatse.

Na het incident arresteerde de politie de twee verdachten. Het zestienjarige meisje is vrijgelaten, omdat zij niet zou hebben gestoken volgens de politie.

De politie bevestigt maandag aan NU.nl dat een "conflict voorafgegaan aan de steekpartij" wordt onderzocht. Over aangiftes en verdenkingen wil de woordvoerder nog niets zeggen.