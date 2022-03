Sinds het Alrijne Ziekenhuis op 1 februari bekendmaakte dat een arts zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtsbaarheidsbehandeligen, hebben 22 donoren en 136 donorkinderen zich ingeschreven bij stichting Fiom. De stichting, die mensen onder meer helpt bij het vinden van hun biologische familie, verwacht dat door alle aandacht een continue stroom van aanmeldingen blijft bestaan.

Op 1 februari maakte het Alrijne Ziekenhuis bekend dat arts Jos Beek zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Diezelfde week bleek dat ook oud-gynaecoloog Henk Nagel dit deed. In de tijd dat dat gebeurde, was er nog geen wet die artsen verplichtte de identiteit van zaaddonoren te registreren.

De media-aandacht die daardoor ontstond, zorgde voor een piek in het aantal meldingen bij de stichting. Zo kreeg Fiom in de eerste week van februari net zo veel aanmeldingen als in heel januari.

"Je ziet bij elke media-uiting dat mensen zich in gaan schrijven, zowel donoren als donorkinderen", zegt Janneke Maas van Fiom. Het valt ook op dat deze inschrijvingen niet alleen in verband staan met de klinieken die in het nieuws komen, ook andere donoren en donorkinderen worden aan het denken gezet, zegt Maas.

Van deze artsen is bekend dat ze hun eigen zaad gebruikten bij wensmoeders: Jan Karbaat (eigen kliniek en verschillende klinieken). Verwekte zeker 81 kinderen.

Jan Wildschut (voormalig Sophia Ziekenhuis in Zwolle). Van hem is bekend dat hij zeker 47 kinderen verwekte.

Jos Beek (voormalig Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp). Zou de vader zijn van zeker 21 kinderen.

Henk Nagel (voormalig Carolus Ziekenhuis in Den Bosch). Van hem is niet bekend om hoeveel kinderen het gaat, maar hij zegt zelf zijn zaad "enkele keren" gebruikt te hebben.

In totaal hebben zich nu 875 donoren en 2.506 donorkinderen ingeschreven bij Fiom, van wie dus tientallen sinds 1 februari. "Ik verwacht, nu de pieken door het nieuws zullen wegvallen, een continue stroom van aanmeldingen", zegt Maas. Er is namelijk niet alleen meer aandacht voor misstanden rondom anonieme zaaddonatie, ook is er meer openheid over zaaddonatie en meer begrip voor mensen die op zoek gaan naar hun donorouder of nazaten.

Maas denkt dat ook steeds meer mensen via internationale databanken gaan zoeken. Via Fiom kunnen donorkinderen in contact worden gebracht met hun donorouder, maar via de internationale databanken zoals die van Ancestry en MyHeritage kunnen donorkinderen ook halfzussen en -broers op het spoor komen. "Hoe meer mensen gaan zoeken, hoe meer mensen gevonden worden en hoe meer mensen met elkaar in contact kunnen komen."