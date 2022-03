Het aantal minderjarige asielzoekers dat zonder ouders naar Nederland komt, is sinds de zomer flink gestegen, bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag na berichtgeving van Trouw. In een brief aan de commissarissen van de Koning, die NU.nl in handen heeft, waarschuwt het COA samen met voogdijinstelling Nidos dat deze kinderen al maanden niet de benodigde opvang krijgen.

Normaal gesproken komen per week ongeveer 20 tot 25 minderjarige vluchtelingen zonder hun ouders naar Nederland. De afgelopen maanden nam dat aantal toe tot zo'n 65 per week. Dit zijn andere vluchtelingen dan de kinderen die uit Oekraïne vluchten.

De alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn een kwetsbare groep. Niet alleen komen ze zonder ouders naar Nederland, ook hebben ze vaak heftige dingen meegemaakt en komen ze in een onbekende omgeving terecht. In Nederland krijgen ze dan onderdak en begeleiding.

Er is echter een tekort aan onderdak en daardoor is de begeleiding ondermaats. De kinderen verblijven vaak op te volle locaties en wonen soms tussen volwassenen. Toezicht op en begeleiding van deze jongeren is niet ingericht op deze aantallen en dat heeft invloed op het herstel en de ontwikkeling van deze jongeren, waarschuwen het COA en Nidos.

Het COA verzocht iedere provincie eerder dit jaar om een locatie voor vijftig van deze jongeren klaar te maken. Ondanks inspanningen van de gemeenten blijft het aantal opvangplekken nog achter. Op dit moment komt het COA zo'n 400 plekken tekort en vreest het dat dit aantal eind dit jaar is opgelopen tot 550.

Veel jongeren met verblijfsvergunning op de wachtlijst

Ook als amv's een verblijfsvergunning krijgen, lopen ze tegen moeilijkheden aan. Ze zouden in dat geval tot ze volwassen zijn moeten kunnen verblijven in kleinschalige opvang van het Nidos. Daar zijn te weinig plekken, dus staan de kinderen op een wachtlijst en blijven ze in een opvang van het COA tot er plek voor ze is.

"De groei gaat zeer langzaam, waardoor het langer duurt voordat zij - in een kleinschalige setting - kunnen werken aan hun integratie", schrijven de partijen. Ze schatten dat het aantal plekken bij Nidos moet groeien van vijfhonderd naar vijftienhonderd.

In de brief aan de commissarissen van de Koning vragen het COA en Nidos om hulp bij het vinden van voldoende opvangplekken. De 25 veiligheidsregio's komen maandag bijeen om te praten over de opvang van Oekraïners en de opvang van andere vluchtelingen bij het COA.