Het blijft maandag op veruit de meeste plaatsen droog en de zon schijnt volop. In de ochtend is het nog koud, met lokaal lichte vorst.

In de middag blijft de zon schijnen. Het wordt 15 graden op de Waddeneilanden en 18 graden in het zuiden van het land. Het is dus vrij zacht lenteweer.

De wind waait zwak tot matig vanuit het zuiden.

