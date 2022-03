De lente barst deze week echt los, meldt Weerplaza. De zon laat zich vooral in de eerste helft van de week volop zien. Mogelijk stijgt het kwik voor het eerst dit jaar naar 20 graden.

Maandag kunnen er nog wel enkele wolkenvelden voorkomen. In het oosten en noordwesten van het land kan het soms een beetje bewolkt worden. Het wordt 15 tot 18 graden.

Op dinsdag, woensdag en donderdag is de lucht veelal strakblauw. Een zwakke zuidoostenwind zorgt ervoor dat het dinsdag erg zacht wordt. Het kwik stijgt in de middag naar 17 graden op de Waddeneilanden tot wel 20 graden in Noord-Brabant en Limburg.

Woensdag wordt het iets koeler en blijven de temperaturen steken op 15 tot 19 graden. Op de Waddeneilanden wordt het een graad of dertien.

Het zonnige weer zet ook donderdag door, hoewel in de middag wel enkele stapelwolken kunnen voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.

Ook richting het weekend blijft het weer rustig, droog en zonnig. Pas na het weekend kan het wisselvalliger worden.

Maart verloopt tot nu toe bovengemiddeld zonnig. Normaal gesproken zijn er gemiddeld zo'n 145 zonuren in maart. Dat gemiddelde is deze maand al overschreden en mogelijk wordt deze week ook het recordaantal van 208 zonuren in maart 2014 verbroken.