In de jachthaven aan de Marie Curiestraat in het Gelderse Harderwijk is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.18 uur brand uitgebroken. De brand die begon in vijf boten heeft zich volgens de veiligheidsregio inmiddels uitgebreid naar circa tien schepen. Wel heeft de brandweer een zogenoemde stoplijn gemaakt waardoor het vuur zich niet verder kan verspreiden, aldus de veiligheidsregio.

Er komt veel rook vrij en omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In delen van Harderwijk en richting Zeewolde kan geuroverlast ontstaan, aldus een woordvoerder. De brandweer heeft meerdere voertuigen ingezet om het vuur te bestrijden.