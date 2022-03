In de noordelijke helft van het land is het zondagochtend zonnig. In het zuiden is het bewolkter en valt plaatselijk een bui. Er kan zelfs een vlokje natte sneeuw vallen.

In de middag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Rond de avond volgt in het oosten wat regen. Het wordt 9 tot 12 graden.

