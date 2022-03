De rechtbank in Middelburg heeft het voorarrest van twee Oekraïners geschorst om ze de kans te geven in hun eigen land mee te vechten in de oorlog tegen Rusland. De twee verdachten van 27 en 29 jaar zaten vast voor het smokkelen van een groep Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk.

De rechtbank kreeg donderdag tijdens een zitting het verzoek het voorarrest van beide mannen te schorsen. Er zou namelijk sprake zijn van "bijzondere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden".

De rechtbank wees het schorsingsverzoek toe, "gelet op de oorlogssituatie in Oekraïne en de oproep van de regering in Oekraïne aan haar inwoners om het land te verdedigen".

In de uitspraak is te lezen dat de verdachten de indringende wens hebben aan die oproep van de Oekraïense regering te voldoen. Ook speelt mee dat de verdachten bij hun familie willen zijn.

De mannen moeten nog wel terechtstaan. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank hun strafzaak wel inhoudelijk gaat behandelen. Dat kan ook als ze er zelf niet bij zijn.