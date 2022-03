In het Eindhovense riool is vorig jaar veruit de hoogste concentratie van de drug amfetamine gevonden in vergelijking met andere Europese steden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europese drugsagentschap EMCDDA met metingen in 68 steden. De concentratie in de Brabantse stad was drie keer zo groot als een jaar eerder.

Het EMCDDA deed in 68 Europese steden metingen naar de aanwezigheid van amfetamine, de werkzame stof in speed en pep.

In Eindhoven stroomde er vorig jaar 805 milligram amfetamine per honderd inwoners door de afvoer, bijna drie keer zoveel als een jaar eerder. De stad stond daarmee bovendien op grote afstand van de nummer twee. Dat was de Zweedse stad Sandviken, met 503 milligram per honderd inwoners.

De plotselinge piek in het Eindhovense riool komt volgens het Trimbos-instituut door een dumping. Trimbos-medewerker Laura Smit-Rigter heeft via de onderzoekers van het EMCDDA achterhaald dat de piek niet door een toename in het gebruik komt. Het lijkt erop dat de amfetamine door criminelen in het riool is gedumpt. Daarom geeft het EMCDDA-onderzoek ook geen betrouwbaar beeld van amfetaminegebruik in Eindhoven.

Naast de Brabantse stad staan ook Utrecht en Amsterdam op de lijst, respectievelijk op plaats zeven en veertien. In beide steden was een stijging ten opzichte van het jaar ervoor te zien. In Utrecht nam de concentratie toe van 184 naar 396 milligram en in Amsterdam van 108 naar 147 milligram.