Viruswaarheid-voorman Willem Engel blijft twee weken langer vastzitten op verdenking van opruiing. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag bekend.

Engel wordt verdacht van het plaatsen van zeven opruiende berichten op sociale media. Die posts zou hij tussen juni 2020 en december 2021 online hebben gezet.

"Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet", schrijft het OM. Omdat het onderzoek nog loopt, gaat het OM niet verder in op die strafbare feiten.

In januari besloot het OM al tot onderzoek tegen Engel, nadat een collectieve aangifte tegen hem was ingediend. De aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging was door ruim 22.000 mensen ondertekend.