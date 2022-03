Viruswaarheid-voorman Willem Engel blijft twee weken langer vastzitten op verdenking van opruiing. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag bekend. Engel wordt verdacht van het plaatsen van zeven opruiende berichten op sociale media.

De posts, die hij tussen juni 2020 en december 2021 online zou hebben gezet, hebben er volgens het OM toe geleid dat "andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet". Het OM had de rechter-commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen "waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht". Omdat het onderzoek nog loopt, gaat het OM niet verder in op die strafbare feiten.

Het OM benadrukt dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is in Nederland. "Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen anderen nooit mogen aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Als dat wel gebeurt heeft het OM de taak, als handhaver van de wet, om op te treden."

65 Bekijk de arrestatie van Viruswaarheid-voorman Willem Engel

Er liggen meerdere aanklachten tegen Engel

In januari besloot het OM al tot onderzoek tegen Engel, nadat een collectieve aangifte tegen hem was ingediend. De aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging was door ruim 22.000 mensen ondertekend.

Los van deze zaak staat Engel woensdag 30 maart voor de politierechter in Den Haag. Dan staat hij terecht voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020. Engel moet zich dan ook verantwoorden voor opruiing via Facebook. Hij riep op om agenten te arresteren middels burgerarrest. Dat deed hij tijdens een livestream.

Aanhangers van Engel hebben zondagmiddag een demonstratie in Amsterdam gepland, onder meer uit onvrede tegen zijn arrestatie.