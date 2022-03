Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag straffen van twaalf en elf jaar geëist tegen twee jonge Amsterdammers voor het voorbereiden van een liquidatie op crimineel Anis B. Het moordplan mislukte door vroegtijdig ingrijpen van politie, aldus de officier van justitie in de rechtbank van Amsterdam.

De verdachten hadden een "groot" en "gezamenlijk doel" om B. om het leven te brengen, aldus de officier van justitie. Het beoogde slachtoffer wordt op 16 mei 2021 alsnog onder vuur genomen, wat resulteert in de dood van zijn onschuldige vriendin Ayla Mintjes.

De toen 19-jarige Sereno O. en 21-jarige Tyrone Z. worden begin vorig jaar aangehouden nadat zij in Amsterdam aan het posten waren voor de sportschool waar B. werkte. De verdachten worden opgemerkt door een getuige, die vindt dat zij zich op de nabijgelegen parkeerplaats vreemd gedragen met hun Volkswagen Caddy .

Als de gewaarschuwde politie arriveert, gaat de auto ervandoor. Na een korte achtervolging, waarbij ook een politievoertuig wordt geramd, vluchten de mannen uit het voertuig, maar worden snel aangehouden. In de nabijheid vindt de politie een handvuurwapen en automatisch vuurwapen. In de Caddy wordt munitie aangetroffen en ook een jerrycan benzine, mogelijk bedoeld om de vluchtauto in brand te steken.

Vermeende uitvoerders omschreven als 'werkers'

Er rijst een beeld op van hoe meerdere jonge twintigers zijn ingezet als pionnetjes. Of "werkers", zoals omschreven in communicatie toegeschreven aan vermeend opdrachtgever Jomairo D. Als O. en Z. zijn aangehouden, bericht D. dat "zijn kleintjes zijn gepakt" en hij op zoek moet naar nieuwe werkers.

De officier hield de rechtbank voor dat de jonge leeftijd van O. en Z. in haar ogen niet tot strafvermindering mag leiden, omdat de mannen geen verantwoording hebben afgelegd. Hun doel was enkel winstbejag, aldus het OM. Bovendien zijn beiden eerder betrokken geweest bij geweldsincidenten.

Volgens O. ligt het anders en was hij destijds op de parkeerplaats om de gestolen Caddy door te verkopen om wat geld te verdienen. Van wapens had hij geen weet, laat staan een moordplan. Z. zwijgt en geeft als reden angst voor represailles. Zijn advocaat komt nog aan het woord.