De man die donderdagavond werd neergeschoten door de politie in Waalwijk was naar voren gekomen in een lopend drugsonderzoek, maakt de politie vrijdag bekend. De 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland overleed aan zijn verwondingen.

Een arrestatieteam van de politie ging rond 19.15 uur op het Larixplein in Waalwijk over tot arrestatie van de man. Daarbij werd geschoten.

Een woordvoerder van de politie kan niet verder ingaan op waarom er geschoten is. "Ook vanwege het Rijksrecherche-onderzoek kunnen we daar nog niets over bekendmaken." Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche in dit soort situaties onderzoek doet.

De politie laat weten dat de man direct medische hulp kreeg, maar dat dat niet mocht baten.