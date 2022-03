Na een koude nacht met lokaal lichte vorst wordt het een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot 11 tot 15 graden, maar door de wind voelt het kouder aan.

In het noorden en westen van het land kunnen in de ochtend nog wat wolkenvelden voorkomen, maar ook daar is ruimte voor de zon.

In de middag neemt de noordoostenwind iets in kracht toe van zwak tot matig. De zon schijnt volop. In het binnenland kan de temperatuur tot 15 graden oplopen, maar in de noordelijke kustgebieden en op de Waddeneilanden blijft het frisser met 10 tot 12 graden.

In de nacht naar zaterdag is het helder en koelt het af naar 0 tot 4 graden.