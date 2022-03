Een dun laagje Saharastof heeft grote delen van Nederland bedekt. Het stof komt uit wolken die door een warme zuidelijke wind vanuit de Sahara via Spanje en Frankrijk naar Nederland zijn getrokken. De wind is inmiddels gedraaid en de Saharawolken trekken nu naar Duitsland.

"Het stof is nu uit de lucht verdwenen en we zien al mooie blauwe opklaringen", zegt een woordvoerder van Weerplaza donderdag tegen NU.nl. "De schone lucht is op gang gekomen. Vooral in het midden en oosten van het land zie je nu veel Saharastof liggen."

Saharastof is stof uit de Sahara dat met de regen op aarde terechtkomt. Tijdens zandstormen in het woestijngebied kan het stof tot kilometers hoogte in de atmosfeer terechtkomen en door een luchtstroom van zuid naar noord meegenomen worden. Het stof kan dan zelfs tot in Nederland of België komen. Als er dan regen valt, komt het roodbruine stof mee naar beneden.

"Elk jaar komt het wel een paar keer voor in Nederland. Als het in de Sahara opwarmt en je in het voorjaar stofstormen in combinatie met een flinke zuidelijke wind krijgt, dan trekt het van Spanje tot aan Nederland", aldus Weerplaza.

Dit jaar hadden we volgens het weerbureau vooral de pech dat het ging regenen. Dan komt het stof naar beneden en zorgt het voor een vieze laag op zonnepanelen, auto's en terrasmeubels. "Je ziet ook een oranjetint in de lucht. De zon wordt afgeschermd en dit jaar is er dan ook een behoorlijke hoeveelheid neergedaald met de buien hier en daar. Dan valt het nog meer op."

De pistes zijn oranje door het Saharastof. De pistes zijn oranje door het Saharastof. Foto: AFP

Oranje lucht en oranje pistes

De Saharastofwolken die we in Nederland zien zijn niet te vergelijken met die in Frankrijk en Spanje. In sommige plaatsen, zoals Alicante, is de lucht al dagen oranje gekleurd en is de zon onzichtbaar. Daar ligt een dikke laag Saharastof op de grond. "De lucht is anders en je ziet in sommige wintersportgebieden een dikke laag liggen. De pistes zijn helemaal oranje geworden. Dat is vrij bijzonder."

Hoewel het Saharastof elk jaar wel in wolken over Europa trekt, is het dit jaar wel een hele flink pluk, vindt ook Weerplaza. "En dat trekt dan door naar Nederland. Met de regen erbij zorgt het voor het stof op de grond. De wolken zijn nu alweer weg en met de windvoorspellingen zien we dat het Saharastof voorlopig ook niet meer terug gaat komen."

Schadelijk is het stof in Nederland niet, omdat het maar in hele kleine concentraties naar beneden valt en ook niet in de lucht blijft hangen. In zuidelijk Spanje is dat wel anders. Daar hangt het stof in de lucht en zet iedereen weer een mondkapje op - deze keer niet vanwege corona, maar tegen het Saharastof.

In Spanje ligt een dikke laag stof en gaat het mondkapje weer op. In Spanje ligt een dikke laag stof en gaat het mondkapje weer op. Foto: AFP

De Spaanse stad Alicante is al dagen in oranje gehuld. De Spaanse stad Alicante is al dagen in oranje gehuld. Foto: NU.nl/Iasmyn Ferreira

Franse kerken krijgen door de kleur van de lucht een heel andere aanblik. Franse kerken krijgen door de kleur van de lucht een heel andere aanblik. Foto: AFP