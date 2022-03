Thijs H. is volgens het gerechtshof in Den Bosch schuldig aan drie moorden op willekeurige slachtoffers en moet daarvoor 22 jaar de cel in en een tbs-behandeling ondergaan. Ondanks de psychische problemen van de man zijn de daden hem deels aan te rekenen, zo oordeelde het hof donderdag.

De straf valt hoger uit dan de achttien jaar cel en tbs die de rechtbank had opgelegd, maar is een stuk lager dan de dertig jaar en dwangverpleging die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

In een tijdsbestek van vier dagen stak de nu dertigjarige H. begin mei 2019 drie mensen dood. Het waren wandelaars die hij trof in Den Haag en op de Limburgse Brunssummerheide. Hij maakte de slachtoffers naar eigen zeggen in opdracht van stemmen. Anders zou zijn familie wat overkomen.

Twee deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) waar H. werd geobserveerd oordeelden dat hij kampte met een psychose. Deze conclusie werd in hoger beroep tegengesproken door twee experts. Het hof ziet voldoende bewijs dat H. inderdaad leed aan een psychische stoornis, maar dat hij tijdens zijn daden wist dat wat hij deed strafbaar was.