De Vaccinatie Twijfeltelefoon wordt vanaf donderdag de Twijfeltelefoon voor allerlei medische vragen. Het eerste onderwerp dat wordt opgepakt is de vroege opsporing van darmkanker, vertelt Robin Peeters, de oprichter van de Twijfeltelefoon.

Later deze maand kunnen mensen ook terecht voor vragen over het HPV-virus, dat verschillende vormen van kanker kan veroorzaken en het vaccineren daartegen.

"Met de Twijfeltelefoon willen we gezondheidsverschillen in de grote stad verkleinen", vertelt Robin Peeters, internist in het Erasmus MC en oprichter van de Twijfeltelefoon. Hij wil zoveel mogelijk informatie aanbieden, zodat mensen zelf een goede keuze kunnen maken of zij zich willen laten vaccineren of willen deelnemen aan bevolkingsonderzoek. "Op dit moment doet veel desinformatie de ronde. Zowel over darmkanker, als over COVID-19-vaccinatie als over HPV-vaccinatie", aldus de internist.

De Vaccinatie Twijfel Telefoon werd in november 2021 opgericht zodat mensen vragen konden stellen over coronavaccinaties. De lijn kreeg honderden telefoontjes per dag.

Bij de Twijfeltelefoon werkt het Erasmus MC samen met huisartsen in de buurt en getrainde geneeskundestudenten. Op woensdag kunnen vragen ook in het Turks worden beantwoord, en op vrijdag werken telefonisten die Arabisch spreken.