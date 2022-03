De kernreactor in het Noord-Hollandse Petten wordt donderdag weer opgestart en uitgebreid getest. De reactor, die de grootste hoeveelheid medische isotopen ter wereld produceert, lag de afgelopen tijd stil vanwege een lekkage in een koelsysteem. Dat probleem is verholpen door een soort bypass aan te leggen, zegt een woordvoerder van de Nucleaire Onderzoeksgroep (NRG).

Het lek werd eind januari ontdekt. Tot gevaren heeft het volgens NRG niet geleid, maar doordat de reactor kwam stil te liggen, konden meerdere ziekenhuizen niet alle scans uitvoeren die ze zouden willen doen.

De medische isotopen die de reactor maakt, zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van kanker. Aangezien Petten normaal zo'n 40 procent van de wereldwijde hoeveelheid produceert, was dat niet zomaar op te vangen door andere reactoren.

Op gecontroleerde wijze zet NRG de systemen donderdag weer aan. "Het is altijd wel spannend om weer op te starten na zo'n aanpassing", vertelt de woordvoerder. Ze hoopt dat aan het einde van de dag duidelijk is of de reactor weer gewoon kan gaan draaien.

Petten produceert ook isotopen die in de industrie worden gebruikt. De vraag daarnaar neemt toe. Dat komt door de economische sancties die Europa tegen Rusland heeft ingesteld vanwege de invasie van buurland Oekraïne. Die raken ook de Russische nucleaire sector, aldus de woordvoerder.