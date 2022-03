Steeds meer mensen melden zich aan bij de Voedselbank. Oorzaken zijn onder meer de hogere prijzen van energie en boodschappen en de komst van Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Lange tijd speelden ook de coronamaatregelen een rol.

Bij in elk geval de bevraagde voedselbanken van Den Haag, Den Bosch, Groningen, Rotterdam en Limburg is nu al een lichte stijging in het aantal aanmeldingen te zien. Precieze cijfers ontbreken nog. Bovendien is de verwachting dat het aantal nieuwe gebruikers nog verder zal stijgen. "Vaak zit er een vertraging in, omdat mensen de prijsstijgingen op korte termijn wel aankunnen. Op lange termijn is dat lastiger", legt een woordvoerder van de Amsterdamse Voedselbank uit.

Voedselhulp voor wie vluchtelingen helpt

De huidige drukte kan mogelijk worden verklaard door de stijgende energieprijzen en de steeds duurdere boodschappen. Daarnaast geven verschillende voedselbanken aan een lichte stijging te zien door de komst van Oekraïense vluchtelingen.

Mensen die vluchtelingen thuis opvangen, kunnen een kaartje krijgen van de voedselbank en op die manier gebruikmaken van aanvullende voedselpakketten. Dat kan in ieder geval voor twee maanden, zegt een woordvoerder, maar dat kan worden verlengd als dat nodig is.

Aantal was al gestegen

In 2019 werden 151.000 mensen geholpen door de Voedselbank, in 'coronajaar' 2020 kwamen daar ruim 10.000 mensen bij. Cijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

In Amsterdam steeg het aantal aanmeldingen direct na de invoering van de eerste coronamaatregelen zelfs met 40 tot 50 procent. Nog steeds is het aantal gebruikers veel hoger dan voor de pandemie, ziet de Amsterdamse afdeling. Dat komt waarschijnlijk doordat veel mensen hun baan verloren en daardoor niet meer rond konden komen.

Veel schaamte voor aanmelden Voedselbank

"Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen die recht hebben op hulp van de Voedselbank", zegt een woordvoerder van de Voedselbank in Den Bosch. Er heerst veel schaamte bij mensen om zich aan te melden. "Het is lastig om aan jezelf toe te geven dat je het niet redt", aldus een woordvoerder van de Amsterdamse Voedselbank.

Een huishouden van twee personen heeft recht op de Voedselbank als zij minder dan 350 euro per maand overhouden na aftrek van de vaste lasten. Per gezinslid extra komt daar honderd euro bij. Daarbij wordt rekening gehouden met stijgende kosten, zoals de prijzen in de supermarkt en de energiekosten.

Voedselbanken geven aan de toename goed aan te kunnen, ook als het nog drukker wordt. "Pas als we op 2200 tot 2300 pakketten per week komen, zitten we aan een maximum. Momenteel verstrekken we ongeveer 1850 pakketten per week", aldus een woordvoerder uit Den Haag.