De zon breekt woensdagochtend goed door, maar 's middags schuiven steeds meer wolkenvelden over het land. Alleen in het westen kan daaruit wat regen vallen.

In het Waddengebied wordt het 10 tot 12 graden. In de rest van het land stijgt de temperatuur tot 14 graden en in de zuidelijke provincies zelfs tot 18 graden.

Er staat een matige oost- tot zuidoostenwind, kracht 3 tot 4. Door Saharastof in de hogere atmosfeer kan de zon af en toe een waterige aanblik bieden.