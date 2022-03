Een wolk Saharastof nadert Nederland, als gevolg van een warme zuidelijke wind. Wat is Saharastof precies, wat gaan we ervan merken en wat kun je ertegen doen?

Wat is Saharastof precies?

Saharastof is stof uit de Sahara die met de regen op aarde terechtkomt. Tijdens zandstormen in het woestijngebied kan het stof tot kilometers hoogte in de atmosfeer komen en met een luchtstroom van zuid naar noord meegenomen worden. Het stof kan dan zelfs tot in Nederland of België komen. Als er dan regen valt, komt het roodbruine stof mee naar beneden.

Is stof hetzelfde als zand?

In de volksmond wordt het stof ook Saharazand genoemd, maar dit is feitelijk onjuist, meldt Raymond Klaassen van Weerplaza.nl. "Zanddeeltjes zijn te groot om dergelijke afstanden te overbruggen, omdat ze simpelweg te zwaar zijn", legt hij uit. "Een zanddeeltje heeft grofweg een doorsnee van 0,06 tot 2 millimeter. Stofdeeltjes zijn nog vele malen kleiner en dus lichter."

Wat merken we in Nederland van Saharastof?

Vanaf dinsdag bereikt een 'wolk' van Saharastof de Nederlandse lucht. Vooral woensdag en donderdag kan de concentratie in de atmosfeer zo hoog zijn dat het meekomt met de verwachte regen. Als gevolg hiervan kan de zonsopkomst of -ondergang kleurrijker ogen dan normaal het geval is, doordat de stofdeeltjes de zon een oranje of rode waas geven. Dit komt doordat het stof het licht deels breekt en zo een deel van het kleurenspectrum tegenhoudt. Juist het rode licht is niet gevoelig voor het stof en bereikt makkelijker ons oog.

Is Saharastof schadelijk voor de gezondheid?

Het Saharastof in onze atmosfeer is niet gevaarlijk, omdat het over het algemeen hoog in de lucht hangt. Maar het kan wel hinderlijk zijn. Zeker als het ook gaat regenen: met de regendruppels komt een deel van het stof naar beneden en dat levert flink wat vlekken op, bijvoorbeeld op auto's en tuinmeubels.

De stofwolk zal donderdag geleidelijk weer verdwijnen uit de atmosfeer boven Nederland. Er is dus in principe geen risico dat de auto snel weer vies wordt als je besluit deze donderdagmiddag te wassen.