Het preventief fouilleren rond het asielzoekerscentrum (azc) in Budel is per direct beëindigd. Volgens de gemeente Cranendonck hebben zich de afgelopen maand geen incidenten meer voorgedaan en hoeft de maatregel niet verlengd te worden.

De Noord-Brabantse gemeente stelde de maatregel twee maanden geleden in na enkele steekpartijen in en rond het azc en aanhoudende onrust.

De gemeenteraad van Cranendonck besloot vorige week dat het azc per 1 juli 2024 gesloten wordt op het moment dat de vergunning afloopt. De raad wil dat tot die tijd alle middelen worden ingezet om het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te bewegen de overlast en onveiligheid optimaal te beperken. "Daar blijven we als gemeente over in gesprek met het COA", aldus wethouder Marcel Lemmen.