De politie heeft in het Gelderse Ede een slingerende automobilist aangehouden. De man bleek zeventien keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan en had bovendien geen rijbewijs.

De automobilist is aangehouden na een tip van een buurtbewoner. Die zag dat de bestuurder in Lunteren en paaltje ramde.

Na de aanhouding van de automobilist gaf een ademtest op het bureau weer dat hij 1.485 microgram alcohol per liter in zijn bloed had. Voor een beginnende bestuurder is maximaal 88 microgram per liter toegestaan, staat op de site van de politie.

De wijkagent van Lunteren laat weten blij te zijn dat er geen gewonden zijn gevallen. "Denk na voordat je achter het stuur stapt. Een eerste biertje laten staan, is makkelijker dan het derde biertje", meldt de agent op Instagram.

Afkickkliniekwijzer.nl publiceerde begin maart een onderzoek naar de alcoholconsumptie van volwassen Nederlanders. Daaruit bleek dat er minder overmatig wordt gedronken in Nederland.

Een op de zestien Nederlanders drinkt volgens de organisatie overmatig. Een overmatige drinker consumeert meer dan 21 (mannen) of 14 (vrouwen) glazen alcohol per week.