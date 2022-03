De ochtend kan beginnen met mist, maar die verdwijnt snel. Vooral in het zuiden hangt bewolking en in delen van Brabant en Limburg kan het regenen.

De regen trekt geleidelijk weg en de rest van de dag is het overal droog. Vooral in de middag is er flink wat zon, met af en toe wat bewolking.

In het noorden kunnen wat druppels regen vallen. Het wordt 11 tot 13 graden bij een zwakke zuidoostenwind.