Voormalig PvdA-leider en oud-vicepremier Lodewijk Asscher gaat aan de slag bij het Amsterdamse Van de Bunt Adviseurs, meldt dat bedrijf. Van de Bunt Adviseurs helpt organisaties bij strategie en management en bij andere vraagstukken.

Asscher wordt directielid en zal zich toeleggen op "complexe maatschappelijke vraagstukken". De ex-partijleider was al actief als onafhankelijk deskundige. Zo trok de gemeente Heerlen hem in 2021 aan om te helpen bij de aanpak van problemen en achterstanden in wijken.

Aan het FD laat de oud-PvdA-leider weten dat dat hem zo goed is bevallen dat hij nu deze carrièrestap neemt en bijvoorbeeld niet terugkeert als bestuurder. "Op en neer van Amsterdam naar Limburg merkte ik dat ik zingend in de auto zat", zegt hij in de krant.

Asscher was tussen 2012 en 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Begin 2021 vertrok hij als lijsttrekker van de PvdA wegens zijn rol in de toeslagenaffaire. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en van het Muziekgebouw aan ’t IJ.