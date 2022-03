Een politieman uit Twente is vertrokken bij de politie vanwege uitspraken die hij op internet heeft gedaan. Deze uitspraken druisten in tegen de beroepscode van de politie, aldus districtschef Karlijn Baalman. De arbeidsovereenkomst is volgens haar in onderling overleg met de betrokken politieman beëindigd.

Hoewel de politie geen persoonlijke gegevens bekendmaakt, is duidelijk dat het gaat om Brian Geertshuis, de 47-jarige lijsttrekker van Forum voor Democratie in Hengelo. In zijn kritiek op het coronabeleid noemde hij kabinetsleden op een internetforum "smeerlappen die met de kop op het hakblok zouden moeten liggen. Ook met de nazi's gebeurde dat uiteindelijk".

Volgens Baalman mag iedereen bij de politie zijn persoonlijke opvattingen hebben en die uitdragen. Maar er is een grens wat betreft normen en waarden, zegt zij. Politiemensen hebben een voorbeeldfunctie. De uitspraken op het internetforum passen niet bij een medewerker van de politie, meent Baalman.

De politie maakte in februari bekend dat er een onderzoek was gestart naar de uitlatingen van Geertshuis en naar "hoe ze zich verhouden tot de wetgeving en de beroepscode van de politie". Maandag kwam de politie met de uitkomsten van het onderzoek, die dus leidden tot het ontslag van Geertshuis.

FVD-lijsttrekker bleef bij uitspraken

Tubantia ontdekte de uitspraken, die Geertshuis in augustus vorig jaar al publiceerde. Er ontstond veel ophef over, maar de Hengelose FVD-lijsttrekker bleef bij zijn uitspraken, die volgens hem als "beeldspraak" opgevat moesten worden.

Baalman zegt dat in het afgelopen jaar meermalen geprobeerd is om Geertshuis te helpen om zich beter uit te drukken. "Dat kwam voort uit eerdere uitingen die hij intern en extern had gedaan." Er zijn ook sessies geweest met zijn team, aldus de politie.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de desbetreffende agent was ontslagen. De arbeidsovereenkomst is echter in onderling overleg met de politie beëindigd.