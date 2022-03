Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag dertig maanden cel en twintig maanden jeugddetentie geëist tegen twee Amsterdamse mannen van twintig en achttien jaar voor het plaatsen van een zwaar explosief bij een Poolse supermarkt in Beverwijk.

Voor de rechtbank in Haarlem zei de officier van justitie maandag dat een ramp is voorkomen doordat een beveiliger het tweetal in de smiezen kreeg en de politie alarmeerde.

De twee mannen hebben bekend het explosief 28 juni vorig jaar te hebben geplaatst bij een Poolse supermarkt in Beverwijk, die ook in december 2020 al tot tweemaal toe doelwit was van een aanslag en na een verbouwing net was heropend. In de rechtszaal benadrukten beide verdachten maandag echter dat hun was verteld dat het projectiel niet werkend was en dat hun actie alleen bedoeld was om te intimideren.

De aanklager namens het OM gelooft daar weinig van. Volgens haar moest de aanslag de eerdere overtreffen. Ook wees ze erop dat de twee verdachten acht maanden lang hun mond hebben gehouden tijdens politieverhoren. "Waarom zou je dat doen als je alleen maar hebt willen intimideren?"