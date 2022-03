Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen en een coronavaccin willen, worden bij aankomst verwezen naar de GGD, zegt de GGD GHOR tegen NU.nl. Veel van de Oekraïners zijn namelijk nog niet gevaccineerd.

"Wat we doen is garant staan voor de volledige opvang, ook voor de medische opvang die nodig is. En ook voor vaccinaties tegen corona", zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maandag.

De Oekraïners die worden opgevangen in de gemeenten, moeten zich ook aan de Nederlandse coronamaatregelen houden. Die staan toegelicht in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), die dit weekend is opgesteld. Bij klachten wordt gebruik gemaakt van zelftesten, omdat vluchtelingen geen vervoer hebben naar testlocaties.

Het ministerie van VWS zorgt voor voldoende zelftesten. Bewoners die positief testen, moeten in isolatie op de opvanglocatie, waarvoor speciale ruimtes worden ingericht.

Oekraïners die in een vluchtelingenopvang van de gemeente of Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijven, mogen naar de GGD voor een prik. Als ze ergens anders verblijven, krijgen ze binnenkort duidelijkheid, na nieuw overleg tussen het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD.

Oekraïense vluchtelingen kunnen vrij door Nederland reizen en hebben daarom geen registratieplicht. Het is daarom onduidelijk hoeveel vluchtelingen er daadwerkelijk in Nederland zijn. Het kabinet heeft vluchtelingen onlangs wel opgeroepen zich te laten registreren. Daardoor kunnen de GGD's en de vluchtelingenopvang de Oekraïners beter hulp bieden.

WHO waarschuwt voor toename besmettingen

Volgens CNN waarschuwde gezondheidsorganisatie WHO maandag voor een toename van de coronabesmettingen door de komst van ongevaccineerde vluchtelingen uit Oekraïne.

De vaccinatiegraad in Oekraïne is met 34,5 procent laag in vergelijking met Nederland, waar 72,1 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Inmiddels zijn ruim vijfduizend Oekraïners naar Nederland gevlucht.